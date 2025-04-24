نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول الترتيبوينافسه الهلال والنصر على اللقب الغالي ونقدم لكم جدول ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم الخميس 24 أبريل 2025. موعد مباريات اليوم العروبة ضد الفيحاء 6:30. التعاون ضد الرائد 8:00. ترتيب الدوري السعودي 1- الاتحاد 68 نقطة

2- الهلال 62 نقطة

3- النصر 60 نقطة

4- الأهلي 58 نقطة

5- القادسية 56 نقطة

6- الشباب 51 نقطة

7- الاتفاق 40 نقطة

8- التعاون 38 نقطة

9- الرياض 35 نقطة

10- الخليج 34 نقطة

11- ضمك 31 نقطة

12- الخلود 31 نقطة

13- الفتح 30 نقطة

14- الفيحاء 29 نقطة

15- الأخدود 28 نقطة

16- العروبة 26 نقطة

17- الوحدة 26 نقطة

18- الرائد 21 نقطة