نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سيراميكا ضد بتروجيت في ربع نهائي كأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مواجهة قوية أمام نظيره بتروجيت، مساء اليوم الخميس الموافق 24 من شهر إبريل الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت، مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وستنطلق صافرة مباراة سيراميكا ضد بتروجيت، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس عاصمة مصر في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة سيراميكا ضد بتروجيت عبر قناة ON Time sports 1HD.