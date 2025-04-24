نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامي: فرصة عبدالقادر صعبة في الأهلي الموسم القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف قطر القطري، يرى أنه من الصعب عودته إلى القلعة الحمراء مجددًا في ظل وجود "زحمة كبيرة" في خط الهجوم، وفي مركز الجناح الأيسر.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر قناة النهار: "عبدالقادر من العناصر المميزة، ولكن سيكون من الصعب عودته مجددًا لصفوف الأهلي في الموسم الجديد".

وأضاف: "هناك البعض ألمح إلى رغبة عبدالقادر في الرحيل النهائي عن الأهلي، وأن هناك إمكانية لانتقاله مستقبلًا لنادي الزمالك".

وواصل: "اليوم تم الاعلان عن إصابة أحمد عبدالقادر وامكانية غيابه لنهاية الموسم ولن يشارك مع فريق قطر القطري في بطولة كأس الأمير".

وأتم: "بالتأكيد أحمد عبدالقادر لاعب مميز، ولم يحصل على فرصة كبيرة مع مارسيل كولر".