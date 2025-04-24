نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازي بين بيراميدز والزمالك.. صراع صيفي يترقب نهاية عقده مع نيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من أحمد حجازي، مدافع نادي نيوم السعودي والمنتخب المصري، عن وجود اهتمام من ناديي بيراميدز والزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح المصدر أن عقد حجازي مع نيوم يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن بيراميدز أبدى رغبة قوية في ضم اللاعب لتعزيز خط دفاعه.

في المقابل، أبدى الزمالك اهتمامًا مشروطًا، حيث اشترط إنهاء حجازي لعقده الحالي مع نيوم ليصبح لاعبًا حرًا قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية.

وعلى صعيد الأرقام، شارك أحمد حجازي هذا الموسم في 19 مباراة مع فريق نيوم في دوري الدرجة الثانية السعودي، وتمكن من صناعة هدف واحد.

ورغم الأنباء المتداولة، أكد مسؤولو نادي نيوم تمسكهم باللاعب وعدم وجود نية للاستغناء عنه، خاصة بعد تأهل الفريق رسميًا إلى دوري روشن السعودي عقب الفوز على نادي العربي.