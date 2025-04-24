القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ضد إمبولي في نصف نهائي كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي وعشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بولونيا مع نظيره إمبولي، مساء اليوم الخميس الموافق 24 إبريل الجاري، في نصف نهائي كأس إيطاليا.

موعد مباراة بولونيا ضد إمبولي في كأس إيطاليا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بولونيا ضد إمبولي، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح فريق بولونيا في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره إمبولي، بثلاثية نظيفة، في المباراة الماضية في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ضد إمبولي في كأس إيطاليا

وستنقل مباراة بولونيا ضد إمبولي على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وتحديدا قناة AD SPORTS PREMIUM 1HD، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات كأس إيطاليا.