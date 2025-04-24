نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بولونيا ضد إمبولي في نصف نهائي كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 24 من شهر إبريل الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بولونيا، أمام نظيره إمبولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

موعد مباراة بولونيا ضد إمبولي في نصف نهائي كأس إيطاليا

ومن المقرر أن تقام مباراة بولونيا ضد إمبولي، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح فريق بولونيا في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره إمبولي، بثلاثية نظيفة، في المباراة الماضية في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ضد إمبولي في كأس إيطاليا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس إيطاليا في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

