نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإسبانية مواعيد مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي وذلك لمتابعة أوروبا المتألقين سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

نجح ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة بينما جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 85 نقطة في حين احتل جيرونا المركز الثالث برصيد 81 نقطة.

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة وجاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 69 نقطة ويليه أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الليجا الإسبانية في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني:

- أوساسونا وإشبيلية الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- ليجانيس وجيرونا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر

- ريال بيتيس وبلد الوليد الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر