نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مواعيد مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي وذلك من أجل متابعة نجومه المتألقين سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي تحديدا النجوم العالمين أبرزهم كريستيانو رونالدو نجم النصر.

يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة ويليه الهلال في المركز الثاني برصيد 62 نقطة وجاء النصر في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

نجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 96 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 82 نقطة في حين احتل الأهلي المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي:

- العروبة والفيحاء الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر

- التعاون والرائد الساعة 8 مساء بتوقيت مصر