نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر في اختبار حاسم.. التأهل أمام صن داونز أو الغموض الذي يهدد مستقبله مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من استعادة جزء من الثقة والهدوء بين جماهير الفريق الأحمر بعد الأداء التكتيكي الجيد في مباراة صن داونز الأخيرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكانت هناك حالة من القلق بين جماهير الأهلي قبل المباراة، بسبب سجل كولر السابق ضد صن داونز، إضافة إلى تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة. لكن المدرب السويسري قدم مفاجأة بتكتيك مختلف وأسلوب قيادة هادئ أثار الإعجاب.

التحدي الكبير

بالإضافة إلى السعي للتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة السادسة على التوالي، تمثل المواجهة تحديًا شخصيًا لكولر في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع الفريق. خسارته أمام صن داونز قد تزيد من هذا الغموض في وقت حساس من الموسم، خاصة مع الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية الشهر المقبل.

أما فوز "أهلي كولر" على الفريق الجنوب أفريقي، فسيمنح المدرب السويسري فرصة للبقاء على دكة البدلاء، وسيكون بمثابة رد عملي على الانتقادات التي وجهت له مؤخرا، ويضع حدا لكل الشائعات التي تدور حول رحيله.

الطريق للمصالحة

يطمح كولر إلى استعادة العلاقة الجيدة مع جماهير الأهلي عبر التأهل لنهائي دوري الأبطال، حيث سيواجه إما بيراميدز أو أورلاندو بايرتس. هذا الهدف يأتي بعد فقدان نقطتين هامتين في الدوري بتعادل الفريق أمام بيراميدز، ما يزيد من أهمية هذه المباراة.

وتعد جماهير الأهلي في مدرجات استاد القاهرة الدولي أحد أكبر الدوافع للفريق في هذه المواجهة، حيث سيكون الاستاد ممتلئًا عن آخره في لقاء الإياب، مما يزيد من حوافز اللاعبين لتخطي عقبة صن داونز.