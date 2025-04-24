نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرفع عرضه المالي لضم السويسري ديريك كوتيسا في صفقة سوبر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - لا تزال مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب السويسري ديريك كوتيسا مستمرة، في محاولة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل أحمد مصطفى زيزو.

وتستهدف الإدارة تقديم صفقة قوية قادرة على تعزيز المنافسة في البطولات المختلفة.

وقد رفع الزمالك عرضه المالي ليصل إلى نحو المليون ونصف المليون دولار، في مسعى لتمويل الصفقة بأي ثمن، بدعم من أحد رجال الأعمال الذين يساندون النادي.

كما يوافق العرض المالي الجديد مع مطالب كوتيسا، الذي طلب الحصول على راتب سنوي قدره 2 مليون دولار، إلى جانب منحة تعاقد.

وينتهي عقد كوتيسا مع فريقه السويسري بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ خلال الصيف.

وتسعى إدارة الزمالك لإنهاء الصفقة بأسرع وقت ممكن، خصوصًا أن هناك ملفات أخرى تتوقف على هذا التعاقد، مثل مصير بعض اللاعبين في الفريق، حيث تدرس الإدارة إمكانية إعارة سيف الجزيري أو أحمد الجفالي في حال التعاقد مع صفقة سوبر مثل كوتيسا.

