نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح الظهير المجري الشاب ميلوس كيركيز، لاعب بورنموث، هدفًا جديدًا لنادي ريال مدريد، الذي أبدى اهتمامًا جادًا بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي ذلك بعد أن قدم كيركيز أداءً مميزًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مما جذب أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

وبحسب تقرير نشره موقع "فوتبول إسبانيا"، انضم ريال مدريد إلى قائمة الأندية التي تتابع كيركيز، وقد يتخذ خطوة رسمية للتفاوض مع بورنموث الصيف القادم.

ويُتوقع أن يطلب النادي الإنجليزي نحو 50 مليون يورو كحد أدنى لبيع اللاعب.

يُذكر أن ريال مدريد كان يخطط لتعزيز مركز الظهير الأيسر، وهو ما دفعه للاهتمام بكيركيز، بعد فشل صفقة الظهير الكندي ألفونسو ديفيز الذي قرر البقاء مع بايرن ميونخ.

كيركيز البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع بورنموث حتى 2028، انتقل إلى الفريق الإنجليزي في صيف 2023 قادمًا من ألكمار الهولندي، وشارك في 69 مباراة، سجل خلالها هدفين وقدم 8 تمريرات حاسمة.