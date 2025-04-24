نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيدرسون يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوبة الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار نحو انتقال محتمل للحارس البرازيلي إيدرسون من مانشستر سيتي إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل، حيث تشير التقارير إلى أن نادي الاتحاد يسعى جاهدًا لتأمين خدماته.

في الوقت الذي يستعد فيه سيتي لإجراء تغييرات كبيرة في تشكيلته، قد يكون إيدرسون من بين المغادرين، إلى جانب البلجيكي كيفن دي بروين.

حسب موقع "فوتو ميركاتو"، تم التواصل مؤخرًا بين وكيل إيدرسون ورامون بلانيس، المدير الرياضي للاتحاد، في محاولة لإتمام الصفقة.

الحارس البرازيلي أصبح هدفًا رئيسيًا للفريق الذي يشرف على تدريبه المدرب الفرنسي لوران بلان، ويضم عددًا من الأسماء اللامعة مثل فابينيو، حسام عوار، دانيلو بيريرا، ستيفن بيرجوين، موسى ديابي، كريم بنزيمة، ونجولو كانتي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يعتمد حاليًا على الحارس الصربي رايكوفيتش، لكنه غاب مؤخرًا بسبب إصابة أبعدته عن الملاعب.