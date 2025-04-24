أنشيلوتي يكشف عن خيارات ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه يواجه أزمة في مركز الظهير الأيسر قبل مواجهة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، مشيرًا إلى أن فران غارسيا هو الخيار الوحيد المتاح حاليًا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأربعاء: "كامافينجا وألابا يعانيان من إصابات عضلية، ومن الصعب أن يكونا جاهزين قبل مباراة السبت"، مضيفًا: "سنراقب حالة كامافينجا ونقرر لاحقًا".

وعن الموهبة التركية أردا جولير، قال أنشيلوتي: "يمتلك قدرات استثنائية في صناعة اللعب، وربما نفكر في الاعتماد عليه كمحور في المستقبل، رغم أن الفكرة تبدو جنونية حاليًا".

وتطرق المدرب الإيطالي إلى تقييم أداء اللاعبين في مباراة خيتافي، مشيرًا إلى أن إندريك حصل على فرصتين، لم يُحسن استغلال الأولى، بينما الثانية كانت في موقف تسلل.

وأضاف: "براهيم دياز عاد للتألق بعد غيابه، وقدم أداءً متكاملًا اليوم، أما رودريغو، فهو بحاجة إلى التسجيل مجددًا، لدي ثقة كبيرة بأنه سيعود لهز الشباك قريبًا".

وختم أنشيلوتي تصريحاته بقوله: "حققنا المطلوب بالفوز وحصد النقاط الثلاث، لعبنا شوطًا أول رائعًا، لكن عانينا في الشوط الثاني بسبب الضغط العالي من خيتافي وصعوبة السيطرة على الكرة".