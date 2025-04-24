نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان صبحي بين الملاعب والمحاكم.. معركة الطعن تشتعل من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح هاني زهران، محامي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" قدّمت طعنًا ضد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" الذي قضى ببراءة رمضان صبحي، مؤكدًا أن من حق جميع الأطراف الاستئناف بعد صدور قرار لجنة الاستماع التابعة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وقال زهران في تصريحات تليفزيونية: "الاستئناف كان متاحًا لكل الأطراف، وقد حُدد بالفعل موعد جلسة الاستماع في مارس الماضي، لتُعقد يوم 19 مايو المقبل. كان من المقرر أن نحضر في مدينة لوزان السويسرية، لكننا طلبنا أن تُعقد الجلسة عبر الفيديو كونفرانس".

وأضاف: "الجلسة ستشهد عرض وجهات نظر ودوافع قانونية من جميع الأطراف، ومن المنتظر صدور القرار النهائي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر".

وشدد زهران على أن رمضان صبحي يواصل اللعب مع فريقه بيراميدز بشكل طبيعي، بعد قرار تبرئته من تهمة التلاعب في العينات، ولا يوجد ما يمنعه من المشاركة في المباريات إلا إذا صدر لاحقًا قرار بعقوبة جديدة.

واختتم: "هناك إمكانية للطعن على قرار (كاس) أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي تنظر فقط في مدى صحة الإجراءات القانونية المتبعة في إصدار الحكم. رمضان صبحي يركز كليًا في كرة القدم، وقد فوّضنا بمتابعة القضية من الناحية القانونية بالكامل".

