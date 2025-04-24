نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقابل المادي يُبعد عادل بولبينة عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور أن بعض الوسطاء عرضوا على لجنة التخطيط بنادي الزمالك فكرة التعاقد مع عادل بولبينة لاعب بارادو الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف في تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور: المقابل المادي ورغبة اللاعب في الاحتراف في أوروبا قد تمنع إتمام الصفقة.

وتابع: لهذا السبب إدارة نادي الزمالك لم تدخل في أي مفاوضات رسمية مع النادي الجزائري والملف بالكامل كان من خلال بعض الوسطاء".