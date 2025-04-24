نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة في غزل المحلة وتهديد بالانسحاب بسبب مباراة إنبي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي غزل المحلة عن وجود نية لدى إدارة النادي للانسحاب من مواجهة إنبي بمسابقة الدوري والتي تقام يوم 29 المقبل.

وأكد المصدر لبرنامج ستاد المحور، أن المباراة بين غزل المحلة وإنبي كانت محددة على ملعب المقاولون العرب بحضور جماهير بشكل طبيعي.

وأضاف، أن نادي غزل المحلة تفاجأ بوصول "فاكس" لإدارة النادي بنقل المباراة إلى ملعب بتروسبورت ودون حضور جماهيري.

واستفسرت إدارة المحلة من الرابطة عن السبب، كان الرد لأن هناك مباراة بين المقاولون العرب وبروكسي في دوري المحترفين وبالتالي ليس هناك تأجيل.

وأكد المصدر في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور، أن القانون من الأساس يؤكد أن تأجيل مباريات الدرجات الأدنى حال تعارضت مع مباريات الدوري الممتاز ولكن الرابطة رفضت التأجل.

واختتم، أن إدارة النادي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا العناد من قبل الرابطة وتدرس الانسحاب من المباراة.