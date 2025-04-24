نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مودرن سبورت على طاولة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، دخول المهاجم أحمد عاطف لاعب فريق مودرن سبورت في حسابات نادي سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر بنادي سيراميكا كليوباترا أن اللاعب أحمد عاطف دخل حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر لتدعيم خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحسب ماذكر مصدر مقرب من أحمد عاطف، لبرنامج ستاد المحور أن هناك تفاوض من قبل فريق سيراميكا كليوباترا مع اللاعب

كما أكد أن هناك تواصل من قبل النادي المصري البورسعيدي ولكن في حال رحيل أحد ثلاثي الهجوم "صلاح محسن وفخر الدين بن يوسف وجون إيبوكا" سيكون عاطف الرغبة الأولى لإدارة النادي البورسعيدي.