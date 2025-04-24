نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غزل المحلة يرفض نقل مباراة إنبي إلى ملعب بتروسبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس إدارة نادي غزل المحلة بيانًا رسميًا أعلن فيه رفضه التام لنقل مباراة الفريق أمام إنبي في الدوري إلى استاد المقاولون العرب.

وقال النادي في بيانه: "مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، يؤكد تمسكه بإقامة المباراة المقررة يوم الثلاثاء 29 أبريل على ملعب المقاولون العرب كما هو منصوص عليه في جدول الدوري المصري الممتاز."

وأضاف البيان: "نرفض بشكل قاطع أي محاولات لنقل المباراة إلى استاد بتروسبورت، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة."

واختتم البيان بالتأكيد على التزام النادي بجدول المباريات المعتمد من رابطة الأندية المحترفة، مشددًا على تمسكه الكامل بكافة حقوقه التنظيمية والرياضية في هذا الشأن.

