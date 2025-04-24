نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: من الأفضل الدفع بأكرم توفيق وبن شرقي في تشكيل الأهلي أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عليه تغيير نظام الهدف بهدفين في الأدوار الإقصائية بالبطولات الأفريقية على غرار المسابقات الأوروبية.

وأضاف في تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور: التعادل السلبي مع صن داونز الجنوب أفريقي مقلقة ولكنها جيدة للأهلي، والمواجهة لن تكون سهلة بالمرة.

وتابع: خبرات لاعبي الأهلي سوف تساعدهم في مباراة العودة بالقاهرة من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأتم: أكرم توفيق الأقرب لتشكيل الأهلي أمام صنداونز على حساب أحمد رضا، ومن الأفضل تواجد بن شرقي على حساب جراديشار.