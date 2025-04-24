ريال مدريد يهزم خيتافي بقذيفة غولر

ريال مدريد يهزم خيتافي بقذيفة غولرفاز ريال مدريد على مضيفه خيتافي بهدف دون رد، مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف ريال مدريد الوحيد لاعبه التركي أردا غولر في الدقيقة (20).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى (72) نقطة في المركز الثاني ليحافظ على حظوظه في الفوز باللقب في ظل فارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر برصيد (76) مع تبقي خمس جولات على نهاية المسابقة من بينها مواجهة مباشرة للفريقين ريال مدريد وبرشلونة، وبالمقابل توقف خيتافي عند المركز الثالث عشر برصيد (39) نقطة.

وفي الجولة ذاتها، فاز أتلتيكو بيلباو على لاس بالماس بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى (60) نقطة في المركز الرابع، مقابل (32) نقطة لفريق لاس بالماس في المركز السابع عشر.

كما تغلب سيلتا فيغو على فياريال 3-0، وديبورتيفو ألافيس على ريال سوسييداد 1-0.