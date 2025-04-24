ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا

ميلان إلى نهائي كأس إيطالياتأهل فريق ميلان إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه وجاره إنتر ميلان (3- صفر) في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل الأهداف الثلاثة كل من الصربي لوكا يوفيتش في الدقيقتين (36 ، 50)، والهولندي تيجاني ريجنديرز في الدقيقة (85).

وتفوق ميلان على جاره إنتر بنتيجة (4- 1) في مباراة مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل (1-1).

وبهذا التأهل، واصل ميلان مشواره نحو الفوز بلقب الكأس وإنقاذ موسمه، وتحقيق لقبه السادس في المسابقة، والغائب عنه منذ موسم (2002- 2003).

ويعد هذا الفوز هو الثالث للميلان على جاره إنتر هذا الموسم في خامس مواجهة تجمع بينهما مقابل تعادلين.

وضرب ميلان موعدا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية التي تجمع بين بولونيا وضيفه أمبولي غدا الخميس، علما بان مواجهة الذهاب انتهت لصالح الأول (3- صفر).

في المقابل، أخفق إنتر ميلان في فك عقدة جاره ميلان، ومواصلة حلمه في تحقيق ثلاثية الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر الدوري العام بفارق الأهداف عن أقرب منافسيه نابولي، فيما يلتقي برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وكان إنتر ميلان قد فشل في الفوز على جاره ميلان في أربع مباريات سابقة هذا الموسم، حيث خسر على أرضه (1- 2) في 22 سبتمبر الماضي في المرحلة الخامسة من الدوري، ثم (2- 3) في المباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر المحلية بعدما تقدم (2- صفر) في ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض في 6 يناير الماضي، وكان في طريقه إلى الفوز في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري في الثاني من فبراير الماضي قبل أن تستقبل شباكه هدف التعادل (1-1) في الوقت بدل الضائع، وتعادل (1-1) في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس مطلع الشهر الحالي.