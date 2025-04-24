آرسنال يتعادل مع كريستال بالاس
تعادل آرسنال مع ضيفه كريستال بالاس 2-2، الأربعاء ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل هدفي آرسنال ياكوب كيويور في الدقيقة (3) ولياندرو تروسارد (42)، فيما أحرز إيبريتشي إيزي (27) وجان فيليب ماتيتا (83) هدفي كريستال بالاس.
وبهذا التعادل يرفع آرسنال رصيده إلى (67) في المركز الثاني، وبالمقابل ارتفع كريستال بالاس إلى (45) نقطة في المركز الثاني عشر.
وسهلت هذه النتيجة مهمة ليفربول في الفوز باللقب إذ يحتاج إلى نقطة واحدة فقط في مباراته أمام توتنهام هوتسبير الأحد المقبل للإعلان عنه بطلا للدوري للموسم الرياضي 2024 - 2025.
ويتصدر ليفربول المسابقة برصيد (79) نقطة بفارق 12 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آرسنال يتعادل مع كريستال بالاس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.