آرسنال يتعادل مع كريستال بالاس

آرسنال يتعادل مع كريستال بالاستعادل آرسنال مع ضيفه كريستال بالاس 2-2، الأربعاء ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هدفي آرسنال ياكوب كيويور في الدقيقة (3) ولياندرو تروسارد (42)، فيما أحرز إيبريتشي إيزي (27) وجان فيليب ماتيتا (83) هدفي كريستال بالاس.

وبهذا التعادل يرفع آرسنال رصيده إلى (67) في المركز الثاني، وبالمقابل ارتفع كريستال بالاس إلى (45) نقطة في المركز الثاني عشر.

وسهلت هذه النتيجة مهمة ليفربول في الفوز باللقب إذ يحتاج إلى نقطة واحدة فقط في مباراته أمام توتنهام هوتسبير الأحد المقبل للإعلان عنه بطلا للدوري للموسم الرياضي 2024 - 2025.

ويتصدر ليفربول المسابقة برصيد (79) نقطة بفارق 12 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني.