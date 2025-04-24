نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزا مهما على نظيره فريق خيتافي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد كولوسيوم ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ملخص أهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي

وسجل التركي اردا جولر الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 21.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد الملكي 72 نقطة بعد تحقيق 22 فوز و6 تعادلات وخسر 5 بينما ظل خيتافي في المركز 12 برصيد 39 نقطة حيث انتصر خلال 10 مباريات وتعادل بتسعة وهزم بأربعة عشر.