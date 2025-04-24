نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يعود لسكة الانتصارات أمام خيتافي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزا مهما على نظيره فريق خيتافي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد كولوسيوم ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد برتم سريع وحاول الفريقان تسجيل الهدف الأول بالمباراة لكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق الحارسان والدفاع وسجل التركي اردا جولر الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 21.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره خيتافي برتم هادئ نسبيا وحاول ريال مدريد تسجيل هدف ثاني أو التعادل لخيتافي ولكنهم لم ينجحوا في ذلك وانتهت المباراة بينهم 1/0.