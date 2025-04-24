نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال المقبلة عقب التعادل أمام كريستال بالاس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط فريق أرسنال في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره كريستال بالاس، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان، مساء يوم 29 من شهر إبريل الجاري الموافق الثلاثاء المقبل، على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان

ويمكنكم مشاهدة المواجهة المرتقبة بين آرسنال ضد باريس سان جيرمان، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا.