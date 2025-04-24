الرياضة

موقف الزمالك من الراحلين خلال الموسم الجديد

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موقف الزمالك من الراحلين خلال الموسم الجديد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الزمالك من الراحلين خلال الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي جمال الغندور حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص رحيل التونسي أحمد الجفالي عن صفوف فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال في تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور: تواصلنا مع مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك ونفى الأخبار المتداولة بخصوص رحيل الجفالي عن الفريق.

وتابع: ملف الراحلين لم يتم حسمه حتى الأن خصوصًا في ظل ارتباط الفريق بالعديد من المباريات الهامة في بطولة الدوري، بجانب مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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