نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الزمالك من الراحلين خلال الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي جمال الغندور حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص رحيل التونسي أحمد الجفالي عن صفوف فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال في تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور: تواصلنا مع مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك ونفى الأخبار المتداولة بخصوص رحيل الجفالي عن الفريق.

وتابع: ملف الراحلين لم يتم حسمه حتى الأن خصوصًا في ظل ارتباط الفريق بالعديد من المباريات الهامة في بطولة الدوري، بجانب مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.