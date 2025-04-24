نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، إيجابيا مع نظيره كريستال بالاس، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

سجل مبكرا في الدقيقة الثالثة اللاعب جاكوب كيور الهدف الأول لصالح أرسنال بأسيست من أوديجارد.

وتعادل ابريتشي إيزي لصالح كريستال بالاس، في الدقيقة 27 من الشوط الأول، بتمريرة من ادم وارتون.

ثم أحرز لياندرو تروسارد مهاجم أرسنال الهدف الثاني في شباك كريستال بالاس، عند الدقيقة 42 بتمريرة من تيمبر.

وفي الدقيقة 83 من الشوط الثاني، نجح جون ماتيتا في تسجيل الهدف الثاني لصالح كريستال بالاس، بعد تسديدة رائعة.