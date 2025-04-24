ميلان يضرب إنتر بثلاثية ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق إيه سي ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا لموسم 2024-25، بعد الفوز على غريمه التقليدي إنتر ميلان بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

نتيجة مواجهة ميلان وإنتر في كأس إيطاليا

وحقق الروسونيري الفوز على نظيره إنتر ميلان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب سان سيرو، ضمن إياب دور نصف نهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

تمكن المهاجم الصريبي لوكا يوفيتش من تسجيل هدف التقدم لصالح ميلان في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، بعد عرضية مميزة من أليكس خمينيز.

ثم عاد الصريبي لوكا يوفيتش ليسجل ثاني أهدافه والثاني لفريقه ميلان في 49 من عمر اللقاء.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 87، سجل الهولندي المتألق تياني ريندرز الهدف الثالث لصالح الروسونيري، من صناعة البرتغالي رفائيل لياو.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مواجهة الفريقين في ذهاب دور نصف نهائي من كأس إيطاليا، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيبي ميأتزا معقل الأفاعي.

وبتلك النتيجة، ينتظر إيه سي ميلان الفائز من مواجهة بولونيا وإمبولي والتي ستقام غدًا الخميس. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز كبير لبولونيا بثلاثة أهداف نظيفة.