أرسنال يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره كريستال بالاس، بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وانطلقت أحداث مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وشهدت أحداث الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من جانب لاعبي فريق أرسنال الذي سجل هدف مبكر.

وأحرز في الدقيقة الثالثة اللاعب جاكوب كيور الهدف الأول لصالح أرسنال بأسيست من أوديجارد.

ثم أدرك ابريتشي إيزي هدف التعادل لصالح كريستال بالاس، في الدقيقة 27 من الشوط الأول، بتمريرة من ادم وارتون.

وتمكن لياندرو تروسارد مهاجم أرسنال من تسجيل الهدف الثاني في شباك كريستال بالاس، عند الدقيقة 42 بتمريرة من تيمبر.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم أرسنال على نظيره فريق كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل جابريل مارتينيلي مهاجم أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 73 ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 83 من الشوط الثاني، تعادل جون ماتيتا لصالح كريستال بالاس، بعد تسديدة رائعة.

وبهذه النتيجة، وصل فريق أرسنال إلى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 67 نقطة، بينما تواجد كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 45 نقطة.