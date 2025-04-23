الرياضة

عاجل.. الاستئناف تعلن موعد إصدار قرارها بشأن قمة الأهلي والزمالك

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عاجل.. الاستئناف تعلن موعد إصدار قرارها بشأن قمة الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو المقبل مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي.

لجنة الاستئناف تصدر قرارها يوم 8 مايو المقبل

كما قررت اللجنة أيضًا التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع.

وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أي أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.

وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها اليوم بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم انور.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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