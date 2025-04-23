نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدحيل يواجه السد في نهائي كأس قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغ الدحيل المباراة النهائية لكأس قطر، بعدما تجاوز الغرافة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي في نصف النهائي.

وضرب فريق المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه موعدًا ثأريًا مع غريمه السد الفائز على الأهلي 3 – 0، الثلاثاء، في النهائي المقرر في 10 مايو (أيار) المقبل.

وسيكون النهائي بمثابة فرصة للدحيل للثأر من منافسه الذي أرغمه في الأمتار الأخيرة على التخلي عن صدارة الدوري التي اعتلاها 17 أسبوعًا، ليحتفظ باللقب الثامن عشر (رقم قياسي).

وكان الدحيل الطرف الأفضل طيلة أوقات المباراة، لكنه افتقد النجاعة الهجومية لترجمة الفرص التي سنحت له خصوصًا في الشوط الثاني.

وألغى الحكم هدفًا للدحيل بعد العودة لحكم الفيديو المساعد (في إيه أر) سجله إسماعيل محمد بعد تمريرة الفرنسي بنجامين بوريغو في الشوط الإضافي الأول (92) بداعي التسلل.

واستفاد الدحيل من إهدار غير متوقع من النجم الجزائري ياسين إبراهيمي لركلة ترجيح أخيرة ليعبر إلى المباراة النهائية.