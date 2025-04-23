رونالدو يتطلع لإضافة اللقب الآسيوي إلى سجله الحافل

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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لإضافة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم إلى سجله الحافل والمرصع بالألقاب عندما يخوض الدور ربع النهائي مع فريقه النصر السعودي يوم السبت أمام يوكوهاما مارينوس الياباني.

ويعتبر النصر أحد ثلاثة أندية سعودية إلى جانب الهلال والأهلي تسعى إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا على أرضها هذا العام، عندما تبدأ مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع الجمعة المقبل.

وتستضيف السعودية الدورين ربع ونصف النهائي والمباراة النهائية لأبرز بطولات الأندية الآسيوية التي أُطلق عليها هذا العام اسم دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك في الفترة بين 25 أبريل والثالث من مايو المقبل في جدة.

وسيطرت الفرق السعودية على منافسات غرب القارة، فاحتلت المراكز الثلاثة الاولى في المجموعة الموحدة إذ لم يهزم الهلال والأهلي في ثماني مباريات وجمع كل منهما 22 نقطة، فيما حلّ النصر بقيادة رونالدو ثالثا برصيد 17 نقطة مع تلقيه خسارة واحدة فقط.

ولا يزال النجم السابق لأندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي يقدّم أداء قويا في سن الأربعين حيث سجل سبعة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم، ويتطلع إلى الفوز بأول لقب له في دوري أبطال آسيا في نهاية مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات.

وسبق لرونالدو، كبير هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، الفوز بالبطولة المرموقة 5 مرات واحدة منها مع مانشستر يونايتد و4 مع ريال مدريد، بينما فاز مع البرتغال ببطولة كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية.