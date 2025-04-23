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أحمد جودة - القاهرة - ميلان × إنتر ميلان بث مباشر بدون "تشفير" | نصف نهائي كأس إيطاليا

شاهد بالبث المباشر ميلان اليوم.. مشاهدة ميلان × إنتر ميلان بث مباشر دون "تشفير" | نصف نهائي كأس إيطاليا.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية مساء اليوم إلى ملعب "سان سيرو" الذي سيشهد واحدة من أقوى مواجهات الموسم، عندما يلتقي الغريمان التقليديان إي سي ميلان وإنتر ميلان في قمة نارية ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا 2024-2025.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ميلان وأنتر ميلان من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ديربي الغضب يشتعل من جديد



يحمل هذا اللقاء طابعًا استثنائيًا كونه يأتي في إطار منافسة محتدمة على بطاقة العبور إلى نهائي البطولة، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، مما يجعل مباراة اليوم حاسمة ومفتوحة على كافة الاحتمالات.

تأتي هذه المباراة وسط أجواء خاصة بعد الشكوك التي أُثيرت بشأن تأجيلها بسبب وفاة البابا فرنسيس، إلا أن الجهات المنظمة أكدت إقامتها في موعدها المقرر مساء الأربعاء، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع بـ "ديربي الغضب" الأشهر في أوروبا.

موعد مباراة ميلان وإنتر في كأس إيطاليا



تنطلق صافرة بداية مباراة ميلان ضد إنتر اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وذلك على أرضية ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد إنتر اليوم



ستنقل المباراة حصريًا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، وتحديدًا على AD SPORTS Premium 1 التي حصلت على حقوق بث مباريات كأس إيطاليا في الشرق الأوسط.

معلق مباراة ميلان ضد إنتر



أسندت قنوات أبو ظبي الرياضية مهمة التعليق على مباراة "ديربي الغضب" اليوم إلى المعلق الشهير فارس عوض، المعروف بصوته الحماسي وتفاعله مع المواجهات الكبرى.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: جوزيب مارتينز

الدفاع: بنيامين بافارد – فرانشسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريخ مختيريان – فيديريكو ديماركو

الهجوم: خواكين كوريا – لاوتارو مارتينيز

تشكيل ميلان المتوقع أمام إنتر

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: فيكايو توموري – ماتيو جابيا – ستراهينيا بافلوفيتش

الوسط: أليكس خيمينيز – يوسف فوفانا – تياني ريندرز – ثيو هيرنانديز

الهجوم: تامي إبراهام – كريستيان بوليسيتش – رافائيل لياو

الفائز من ديربي الغضب إلى نهائي كأس إيطاليا



سيلاقي الفائز من مباراة الليلة بين إنتر وميلان، الفريق المتأهل من نصف النهائي الآخر، والذي يقام بين بولونيا وإمبولي. ويمتلك بولونيا أفضلية كبيرة بعد فوزه في الذهاب بنتيجة 3-1.