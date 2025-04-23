نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بارما يخطف فوزًا ثمينًا من أنياب يوفنتوس في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف بارما فوزًا ثمينًا من نظيره يوفنتوس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب إنيو تارديني، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2024-25.

نتيجة مواجهة بارما ويوفنتوس في الكالتشيو

تمكن بارما من تسجيل هدف الفوز بالمباراة عن طريق المهاجم الأرجنتيني الشاب ماتيو بيلجرينو في الدقيقة 45+1، بعد صناعة مميزة من إيمانويل فاليري.

وجاء تشكيل يوفنتوس في المباراة، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

▪︎ خط الدفاع: بيير كالولو، هوجو فيجا، أليساندرو كيلي.

▪︎ خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، خيفرين تورام، أندريا كامبياسو

▪︎ خط الهجوم: نيكو جونزاليس، راندال كولو مواني - دوسان فلاهوفيتش.

وبتلك النتيجة، يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 59 نقطة، بينما يأتي بارما في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.