مدافع مانشستر سيتي عن التأهل لدوري الأبطال: بمثابة الفوز بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - قال ماتيوس نونيز، مدافع مانشستر سيتي، الأربعاء، إن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيكون بمثابة الفوز بكأس الدوري بعد موسم مخيب للآمال لأبطال المسابقة في المواسم الأربعة الماضية.

وسجل نونيز هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني أمام أستون فيلا 2-1 في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين الثلاثاء، ليرتقي فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى المركز الثالث مؤقتا برصيد 61 نقطة متقدما بأربع نقاط على فيلا صاحب المركز السابع.

قال نونيز (26 عاما) بعد تسجيله هدفه الأول في الدوري في موسمه الثاني مع سيتي: هي كأس الدوري الممتاز بالنسبة لنا الآن، التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف: أعتقد أن المسألة مهمة للغاية بالنسبة لنا، من حيث كل شيء، من حيث النادي واللاعبين والعقلية.

وأقرّ البرتغالي أن التأهل للمسابقة القارية الأم للموسم الـ 15 تواليا والفوز بالكأس لن يُعادلا موسما جيدا "معايير النادي أعلى بكثير من هذا. نعلم أن المعايير التي نريدها لهذا النادي ليست كما نريدها".

وختم قائلا: لكن هذا واقعنا الآن وعلينا تقبّله. علينا فقط أن نبذل قصارى جهدنا كما لو كان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بمثابة الفوز بكأس الدوري الممتاز.