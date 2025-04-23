عاجل.. تشكيل إنتر الرسمي لمواجهة ميلان في كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيميون إنزاجي مدرب إنتر ميلان تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة إيه سي ميلان، في إطار منافسات كأس إيطاليا لموسم 2024-25.

إنتر يواجه ميلان في كأس إيطاليا

ويستقبل ملعب سان سيرو، "ديربي الغضب" بين قطبي مدينة ميلانو إنتر وميلان، ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لموسم.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مواجهة الذهاب بين إنتر وميلان في المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي.

ويدير اللقاء تحكيمًا، الحكم الدولي الإيطالي دانييلي دوفيري، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.

وتنطلق المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

تشكيل إنتر الرسمي لمواجهة ميلان في كأس إيطاليا

وجاء تشكيل إنتر، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: مارتينيز.

▪︎خط الدفاع: باستوني - دي فري - بيسيك.

▪︎خط الوسط: ديماركو - ميخيتاريان - دارميان - باريلا - كريستيان أسلاني.

▪︎خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - طارمي.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر وميلان في كأس إيطاليا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس إيطاليا لموسم 2024-25، وتحديدًا على قناة AD SPORTS PREMIUM1.