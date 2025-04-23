نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. لياو يقود تشكيل ميلان لمواجهة إنتر في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي سيرجو كونسيساو مدرب إيه سي ميلان عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة إنتر، في إطار منافسات كأس إيطاليا لموسم 2024-25.

ميلان يواجه إنتر في كأس إيطاليا

ويستقبل ملعب سان سيرو، "ديربي الغضب" بين قطبي مدينة ميلانو إنتر وميلان، ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لموسم.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مواجهة الذهاب بين إنتر وميلان في المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي.

ويدير اللقاء تحكيمًا، الحكم الدولي الإيطالي دانييلي دوفيري، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.

وتنطلق المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل ميلان، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: ماينان.

▪︎ خط الدفاع: بافلوفيتش - جايبا - توموري.

▪︎ خط الوسط: هيرنانديز - فوفانا - ريندرز - خيمينيز.

▪︎ خط الهجوم: لياو - بوليسيتش - يوفيتش.

القنوات الناقلة لمواجهة إنتر وميلان في كأس إيطاليا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس إيطاليا لموسم 2024-25، وتحديدًا على قناة AD SPORTS PREMIUM1.