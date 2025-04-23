نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الدعاء عليه.. الخطيب يتوجه بطلب هام إلى رئيس جرين هيلز بشأن مصطفى القاضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى تامر السعيد، رئيس مجلس إدارة نادي جرين هيلز، اتصالًا هاتفيًا من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبّر خلاله عن تقديره واحترامه لموقف نادي جرين هيلز بعد واقعة التصريحات غير اللائقة التي صدرت بحق شخصه من قِبل المدير التنفيذي السابق للنادي، مصطفى القاضي.

الخطيب يتوجه بطلب هام إلى رئيس جرين هيلز

وأوضح الخطيب، خلال الاتصال، أنه كان يرافق بعثة النادي الأهلي في جنوب إفريقيا ولم يكن على علم بما نُسب إلى القاضي، مشيرًا إلى أن ما صدر لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل بين المؤسستين.

كما أعرب عن امتنانه للقرار الذي اتخذته إدارة نادي جرين هيلز بإنهاء عمل المدير التنفيذي عقب تلك الواقعة، باعتباره موقفًا يعكس الالتزام بالقيم والمبادئ التي يجب أن تسود الوسط الرياضي.

وأكد الخطيب رفضه القاطع لأي أذى نفسي أو اجتماعي قد طال أسرة مصطفى القاضي نتيجة ما حدث، مشددًا على أنهم لا يتحملون مسؤولية ما صدر عنه من إساءة. وأعلن خلال المكالمة عن تنازله الكامل عن أي إجراء شخصي في هذا الشأن، وطلب من تامر السعيد التفضل بعرض أمر عودة الدكتور مصطفى القاضي إلى منصبه على مجلس الإدارة، تقديرًا للبعد الإنساني والاجتماعي.

ومن جهته، ثمّن تامر السعيد هذه اللفتة الكريمة من محمود الخطيب، مؤكدًا أن هذه المبادئ الراسخة ليست بجديدة عليه، فهي تجسد قيم الاحترام والتسامح التي ما دام ميّزته كلاعب ومسؤول ورمز رياضي ووطني كبير.

ووجّه الخطيب دعوة رسمية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي جرين هيلز لزيارة النادي الأهلي في أي وقت، وهي دعوة قوبلت بكل التقدير، على أن يتم التنسيق لتلبيتها في القريب العاجل.

واختتم تامر السعيد تصريحه بالتأكيد على أهمية تعزيز الأخلاق الرياضية واحترام الرموز، مشيدًا بكل من يسهم في ترسيخ هذه القيم التي تشكل دعامة أساسية لوحدة المجتمع الرياضي ورفعة الوطن.