نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص|| أزمة قيد جديدة تلوح في الأفق.. تفاصيل خلاف الزمالك وخالد بوطيب تعود للواجهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود أزمة إيقاف القيد لنادي الزمالك إلى الواجهة مجددًا، بعد تطورات هامة تتعلق بمستحقات المهاجم المغربي السابق خالد بوطيب، والتي تهدد النادي بعقوبات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تفاصيل خلاف الزمالك وخالد بو طيب

وبحسب مصادر خاصة داخل نادي الزمالك، فإن النادي كان قد توصل إلى اتفاق مع اللاعب في الصيف الماضي، يقضي بدفع مبلغ مليون يورو بشكل فوري، مع تقسيط المبلغ المتبقي وقدره مليون و400 ألف يورو على دفعات محددة.

ورغم التزام الزمالك بسداد دفعتين من إجمالي الأقساط المتفق عليها، إلا أن النادي تخلف عن سداد باقي الدفعات، وهو ما دفع محامي اللاعب إلى التوجه بشكوى جديدة إلى "فيفا"، مطالبًا بالحصول على باقي المستحقات بالإضافة إلى الشرط الجزائي الموجود في الاتفاقية، والذي ينص على تغريم الزمالك مبلغ مليون يورو إضافي في حال تأخر السداد.

هذه التطورات تضع نادي الزمالك في موقف حرج، في ظل مساعيه لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي قد تُحبط في حال صدور قرار جديد من "فيفا" بإيقاف القيد بسبب هذه القضية.