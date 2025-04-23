نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن التشكيل الرسمي للجانرز استعدادًا لمواجهة نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل الجاري، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تقام مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، مساء اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، في الجولة الرابعة والثلاثين، على ملعب الإمارات، في تمام 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل أرسنال الرسمي أمام كريستال بالاس اليوم

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، تروسارد، جابرييل مارتينيلي

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد كريستال بالاس

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ حيث تعد الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.