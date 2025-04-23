نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في قضية رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر عقد جلسة استماع إجرائية في قضية نجم بيراميدز، رمضان صبحي المتعلقة بقضية تناول المنشطات يوم 19 مايو المقبل، وذلك لسماع أقوال الأطراف المعنية بالقضية.

وقال هاني زهران محامي اللاعب في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" إن الجلسة لن تشهد إصدار أي قرارات نهائية، وإنما تهدف فقط إلى الاستماع للمرافعات وتوضيح المواقف.

وأضاف "سيتم منح جميع الأطراف فرصة لعرض وجهات نظرهم وتقديم ما لديهم من مستندات وأدلة، في إطار الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه القضايا".

وتابع "حضور رمضان صبحي للجلسة ليس إلزاميًا، إذ يمكنه المشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ما يتيح له مواصلة مشاركته في المباريات بشكل طبيعي مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة دون أي عوائق قانونية".

وأتم "اللاعب سيظل مؤهلًا للمشاركة في المباريات حتى إشعار آخر، بانتظار ما تسفر عنه الجلسات المقبلة من قرارات نهائية".