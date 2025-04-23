نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة.. تشكيل ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الملكي لمواجهة نظيره صاحب الأرض والجمهور ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من مباريات الدوري الإسباني 2024-2025.

وحقق الميرنجي فوزا صعبا في الجولة الماضية من الليجا أمام نظيره نادي أتليتك بيلباو بهدف نظيف، ليواصل الزحف خلف منافسه التقليدي نادي برشلونة صاحب الصدارة برصيد 76 نقطة، وبفارق 7 نقاط كاملة عن الريال.

تشكيل ريال مدريد ضد خيتافي

ومن المقرر أن يبدأ المدرب الإيطالي مواجهة اليوم أمام خيتافي، تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط المباراة لتقليص الفارق مع البارسا للعودة إلى المنافسة على اللقب بعد توديع دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون تشكيل الفريق مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤول أسينسيو – دافيد ألابا – فران جارسيا

خط الوسط: أورلين تشواميني – فيدريكو فالفيردي - رودريجو – براهيم دياز – أردا جولر

خط الهجوم: إندريك فيليبي

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

وتعتبر مجموعة قنوات "BEIN SPORT" القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات الليجا عبر قنواتها على مختلف الأقمار الصناعية والتي ستنقل مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني على شاشة "قناة beIN SPORTS 3 HD" وذلك بتعليق علي محمد علي.