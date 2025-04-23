الرياضة

"فيفا" يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك

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"فيفا" يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير، أن بوابة إيقاف القيد الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أدرجت نادي الزمالك ضمن قوائم المنع من القيد.

وكان "فيفا" قد أعلن أمس الثلاثاء عن إيقاف 5 أندية مصرية من قيد لاعبين جدد، وهي: الإسماعيلي، إيسترن كومباني، بيراميدز، فاركو، وأسوان".

ولم يبدي الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أي أسباب لإيقاف القيد الذي وقع على الزمالك اليوم الأربعاء.

وتابع: "يستمر إيقاف القيد الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء إلى حين دفع نادي الزمالك المستحقات المتعلقة في ذمته".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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