نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيفا" يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير، أن بوابة إيقاف القيد الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أدرجت نادي الزمالك ضمن قوائم المنع من القيد.

وكان "فيفا" قد أعلن أمس الثلاثاء عن إيقاف 5 أندية مصرية من قيد لاعبين جدد، وهي: الإسماعيلي، إيسترن كومباني، بيراميدز، فاركو، وأسوان".

ولم يبدي الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أي أسباب لإيقاف القيد الذي وقع على الزمالك اليوم الأربعاء.

وتابع: "يستمر إيقاف القيد الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء إلى حين دفع نادي الزمالك المستحقات المتعلقة في ذمته".