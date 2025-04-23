نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيتس جراديشار: مواجهة صن داونز صعبة.. وهدفنا التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد نيتس جراديشار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
جراديشار: مواجهة صن داونز صعبة.. وهدفنا التأهل
وأوضح: أعتقد أن المباراة سوف تكون صعبة جدًّا، التفاصيل الصغيرة سوف يكون لها دور في حسم من سيفوز بالمباراة، لذلك سنستعد جيدًا وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل.
وأضاف: كنتُ أنتظر لحظة اللعب في استاد القاهرة بالسعة الكاملة منذ انضمامي إلى النادي، وسيكون حدثًا كبيرًا بالنسبة إلي، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لنا، ولا شك ان دعم الجماهير سوف يساعدنا بشكل كبير.
وأكمل: سأقدّم أفضل ما لدي، أثق أن الجماهير ستدعمنا، وسأبذل كل ما بوسعي لمساعدة الفريق على تحقيق الفوز خلال اللقاء.