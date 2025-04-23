نيتس جراديشار: مواجهة صن داونز صعبة.. وهدفنا التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نيتس جراديشار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، التي تجمع ‏الفريقين مساء الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

جراديشار: مواجهة صن داونز صعبة.. وهدفنا التأهل

وأوضح: أعتقد أن المباراة سوف تكون صعبة جدًّا، التفاصيل الصغيرة سوف يكون لها دور في حسم من سيفوز بالمباراة، ‏لذلك سنستعد جيدًا وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل.‏

وأضاف: كنتُ أنتظر لحظة اللعب في استاد القاهرة بالسعة الكاملة منذ انضمامي إلى النادي، وسيكون حدثًا كبيرًا بالنسبة إلي، ‏وأتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لنا، ولا شك ان دعم الجماهير سوف يساعدنا بشكل كبير.

وأكمل: سأقدّم أفضل ما لدي، أثق أن الجماهير ستدعمنا، وسأبذل كل ما بوسعي لمساعدة الفريق على تحقيق الفوز خلال ‏اللقاء.