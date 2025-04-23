نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5.049 مليار يورو أرباح الدوري الإسباني الموسم الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حققت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أعلى أرباح لها على الإطلاق الموسم الماضي 2023-2024 ومن المتوقع أن تواصل تحقيق المزيد من الأرباح الموسم الحالي 2024-2025.

قال تقرير اقتصادي للرابطة، اليوم الأربعاء، إنها أنهت موسم 2023-2024، بنتائج مالية تعزز مكانتها كواحدة من أكثر مسابقات كرة القدم صلابة وديناميكية في العالم. كما حققت أرقامًا تاريخية في الحضور الجماهيري بالملاعب.

وبلغ إجمالي أرباح الدوري الإسباني 5.049 مليار يورو، بزيادة قدرها 3.2 بالمائة مقارنة بالموسم السابق (2022-2023).

وعلى الصعيد التجاري، تجاوزت الأرباح التجارية للرابطة حاجز مليار يورو للعام الثاني على التوالي، بفضل استراتيجيات الرعاية والتراخيص الرياضية، بالإضافة للحضور الدولي المتنامي.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري في الملاعب 16 مليون متفرج، بمتوسط 75.4 بالمائة.

وفيما يتعلق بالموسم الحالي 2024-2025، تشير التوقعات إلى مزيد من التحسن في النتائج بفضل نمو الأرباح وتحسن هوامش التشغيل.

