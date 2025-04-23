برنامج «الملاعب الخضراء» من بنك مسقط يواصل تحقيق النجاح فـي دعم الفرق الرياضية فـي مختلف الولايات

- احتفل مؤخرا بإنجاز مشروع ملعب فريق وادي الطائيين

التزامًا منه بدوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمع والشباب، يواصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، المشاركة في افتتاح المزيد من مشاريع الملاعب الرياضية في مختلف أنحاء السلطنة وذلك ضمن برنامج «الملاعب الخضراء» الذي ينفذه البنك سنويًا، حيث شارك البنك مؤخرًا الاحتفال بافتتاح مشروع تعشيب ملعب فريق وادي الطائيين بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية تحت رعاية سعادة عبدالله بن علي الحمحامي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية دماء والطائيين، وبحضور بدر بن محمد الحجري، مساعد المدير الإقليمي لفروع بنك مسقط بمحافظة شمال الشرقية، وعدد من أبناء الولاية ومنتسبي الفريق. وخلال الحفل، ألقى بدر بن محمد الحجري، مساعد المدير الإقليمي لفروع بنك مسقط بمحافظة شمال الشرقية، كلمة بهذه المناسبة قدّم من خلالها التهنئة لإدارة فريق وادي الطائيين على نجاح إتمام المشروع ضمن برنامج «الملاعب الخضراء» حيث سيكون مشروع التعشيب إضافة مهمة للفريق ويساعدهم على تعزيز البنية الأساسية والتي بدورها ستساهم في تنظيم مختلف الفعاليات والرياضات، مضيفًا إن برنامج «الملاعب الخضراء» يشهد سنويًا إقبالاً واسعًا من الفرق الأهلية التي تتنافس للاستفادة من مجالات الدعم المقدمة ونحن فخورون اليوم بأن نشاهد هذه المشاريع الرياضية قائمة ومنتشرة في مختلف المحافظات. من جانبه، أعرب عمران بن مبارك الحبسي، رئيس فريق وادي الطائيين بولاية دماء والطائيين، عن سعادته بإتمام المشروع، موجهًا شكره للبنك على دوره الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية لا سيما من خلال تنظيم برنامج «الملاعب الخضراء» الذي يسهم في تحسين مستوى البنية التحتية الرياضية للفرق الأهلية في مختلف المحافظات وبمناسبة افتتاح مشروع التعشيب الخاص بفريق وادي الطائيين، شارك عدد من أعضاء الفريق رأيهم حول أهمية المشروع والدور الذي يقوم به بنك مسقط، حيث قال سالم بن شنون السوطي، إن برنامج «الملاعب الخضراء» يمثل خطوة هامة في دعم الشباب والرياضة، حيث يوفر الفرص اللازمة لتطوير مهارات الشباب في الفريق ويعزز من قدرتهم على المنافسة، مضيفًا إن الاستثمار في الرياضة يسهم في بناء مجتمع صحي ونشيط ويعد دعمًا كبيرًا لتحقيق أهداف وطموحات الشباب الرياضية. ومن جانبه، قال حمد بن سالم الرزيقي، إن مثل هذه البرامج المجتمعية تُعد نقطة تحول بالنسبة لنا فهي لا تسهم في تحسين البنية التحتية الرياضية فحسب بل تعزز أيضًا من روح الانتماء والتعاون بين الشباب وتفتح لهم آفاق جديدة، كما تساهم في دعم المجتمع ككل، حيث يمكن استثمار هذه المساحات الخضراء في إقامة مختلف الفعاليات المجتمعية.