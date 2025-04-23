أكاديمية شوتينج ستارز العمانية للسلة تحقق مراكز متقدمة فـي مشاركتها ببطولة قطر الدولية

كتبت ـ زينب الزدجالية :

أنهت أكاديمية شوتينج ستارز لكرة السلة مشاركتها في النسخة الثانية من البطولة الدولية « قطر 2025» التي نظمتها مجموعة - دي سي إيه- ، بالحصول على عدد من المراكز المتقدمة في العديد من المسابقات التي تضمنتها البطولة التي اقيمت على ملاعب صالة نادي الريان القطري، بمشاركة 22 مدرسة واكاديمية خاصة من 7 دول وهي : سلطنة عمان، الاردن، قطر، السعودية، لبنان، البحرين و تونس، حيث مثل السلطنة 37 لاعبا ولاعبة من مختلف الاعمار من الاكاديمية تم تقسيمهم على 4 فرق . وقد وحققت الاكاديمية مراكز متقدمة، حيث حصلت الفتيات في مسابقة تحت ١٢ سنة على المركز الاول، فيما حصل الذكور في مسابقة تحت ١٤ سنة على المركز الثالث، بالاضافة الى المركز الثالث لفئة الذكور في مسابقة تحت 12 سنة . ومن جانبها أثنت شمس الضحى الخنجية شريك مؤسس لاكاديمية ستارز على مشاركة الاكاديمية في هذه البطولة، وقالت : تميزت البطولة بنتظيم احترافي بمواصفات دولية، وشهدت حضور المعنيين باللعبة من كافة الجهات، وهذا ما اعطى للبطولة طابع البطولات الدولية الكبرى، وعوضا عن ذلك فان ملاعب نادي الريان تتميز بمواصفات دولية عالية ساهمت في نجاح المشاركة . واضافت : شاركت الاكاديمية السنة الماضية عبر فريقين وهذه السنة عبر اربعة فرق يمثلون فئات سنية مختلفة و الاحتكاك بهذا المستوى العالي يكسب اللاعبين مزيدا من الخبرة ويفتح لهم افاق أعلى للتألق بساحات الملاعب والاكاديمية توجهت ببعثه تضمن ٨٠ فردا من اللاعبين واللاعبات والطواقم الادارية والفنية اضافة الى الاهالي الذين رافقوا الفريق لمساندتهم بهذا المحفل الدولي الكبير.