برلين ـ د. ب. أ: ذكرت تقارير إعلامية أن فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، يدرس التعاقد مع المهاجم جوليان براندت، الذي يمر بموسم صعب مع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند في الدوري (بوندسليجا). وذكرت شبكة «سكاي» التليفزيونية، ومنصة «دايش شتوبه» أن بريمن يراقب وضع اللاعب الألماني الدولي براندت. وولد براندت 28 عاما في مدينة بريمن شمال ألمانيا، لكنه لم يلعب أبدا لنادي فيردر بريمن. أما شقيقه الأصغر، ياشا، فقد لعب لفريق فيردر بريمن تحت 23 عاما.ويمتد عقد براندت مع دورتموند حتى 2026. وشهد موسمه العديد من التقلبات، حيث تحدث سيباستيان كيل، المدير الرياضي، عن «وضع صعب».

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