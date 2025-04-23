نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة آرسنال وكريستال بالاس اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم أحداث الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2025



ويضرب فريق أرسنال موعدًا مع نظيره كريستال بالاس اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة آرسنال وكريستال بالاس اليوم

يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم قبل مباراة آرسنال



ترتيب الدوري الانجليزي " ليفربول في الصدارة



ليفربول 79 نقطة

2- آرسنال 66 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- نوتينجهام فورست 57 نقطة

5- مانشستر سيتي 55 نقطة

6- تشيلسي 54 نقطة

7- أستون فيلا 54 نقطة

8- بورنموث 48 نقطة

9- فولهام 48 نقطة

10+ برايتون 48 نقطة

11- برينتفورد 43 نقطة

12- كريستال بالاس 43 نقطة

13- إيفرتون 38 نقطة

14- مانشستر يونايتد 38 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

16- وولفرهامبتون 35 نقطة

17- وست هام يونايتد 35 نقطة

18- إبسويتش تاون 21 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 10 نقاط



وفي حالة هزيمه فريق أرسنال اليوم سيحسم الدوري رسميًا لفريق ليفربول المتصدر

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