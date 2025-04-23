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أحمد جودة - القاهرة - حصل ريال مدريد على جائزة أفضل فريق للعام في حفل توزيع جوائز لوريوس في مدريد، تقديرًا لموسم 2023-2024 الذي فاز فيه بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بالإضافة إلى الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

ريال مدريد يتسيد العالم بجائزة لوريوس

وحل الفريق "الملكي" مكان فريق برشلونة للسيدات، الذي كان مرشحًا مرة أخرى للفوز بالجائزة، بعد موسم فاز فيه البارسا بثلاثة ألقاب توجها بلقب "التشامبيونز ليغ" بالفوز 2-0 على بوروسيا دورتموند في ملعب ويمبلي في لندن.

وعادل لاعبو ريال مدريد داني كاربافال وتوني كروس ولوكا مودريتش وناتشو فرنانديز الرقم القياسي الذي حققه باكو خينتو بستة ألقاب في البطولات الأوروبية، كما حصد كارلو أنشيلوتي 12 لقبًا كمدرب لـ "الملكي".

وأنشيلوتي هو المدرب صاحب أكبر عدد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا، إذ فاز بها خمس مرات، مرتين مع ميلان وثلاث مرات مع ريال مدريد.

وتم تقديم الجائزة إلى قائدي ريال مدريد داني كارفاخال ولوكا مودريتش من قبل لاعب التنس رافائيل نادال، أحد كبار مشجعي "الميرينغي".

وقال مورديتش "أظهرنا التميز في الملعب، يدفعك ريال مدريد دائمًا لمحاولة الوصول إلى أعلى المستويات وهذا ما حاولنا القيام به في الموسم الماضي".